Gamze Özçelik'in oyuncu kız kardeşi güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! İşte Meltem Özçelik... 14.02.2020 13:39

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik, Serseri dizisinde başrol oynadıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırıp kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmıştı. Daha sonra Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde tanıştığı oyuncu Uğur Pektaş ile evlenmişti. Yaptığı evlilik sonrası Özçelik, ekranlardan elini eteğini çekip tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri haline gelen Gamze Özçelik'in özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Bunlardan biri de kardeşi. Ablası ile defalarca görüntülenen Meltem Özçelik güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettirdi. Sonrasında o da ablasının izinden gidip tesettüre girdi. Ünlü oyuncunun kız kardeşi Meltem Özçelik'in Kiraz Mevsimi dizisinde ''Doktor Gaye'' karakterini oynadığını biliyor muydunuz? İşte Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...