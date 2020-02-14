Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'den şok yorum! 'O kadar haklısın ki Kerem' 14.02.2020 14:48

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkına Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, eski sevgilisi Defne Samyeli yorumda bulundu, peki ya Kerem Bürsin... Gözler günlerdir Kerem Bürsin'deydi ve beklenen oldu. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında yaptığı yorumla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kerem Bürsin'in açıklamasını gören sosyal medya kullanıcıları yakışıklı oyuncuya, "O kadar haklısın ki Kerem!" diyerek destek verdi. İşte Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkına eski sevgililerden gelen yorumlar...

Serenay - Cem aşkına beklenen isimden ilk yorum geldi. Defne Samyeli, Ahu Yağtu derken gözler Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'e çevrildi. Kerem Bürsin, Serenay - Cem aşkıyla ilgili yaptığı yorumla çok konuşuldu.

Nükhet Duru'nun yeni albümü 'Hikayesi Var' için önceki akşam Mecidiyeköy Dada Salon Kabarett'te parti düzenlendi. Partiye katılan isimler arasında yer alan oyuncu Kerem Bürsin, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sevgilisi olmadığı için yalnız ve sette gireceğini söyledi.

"AÇIKÇASI KONUYA DAHİL OLMAK İSTEMİYORUM"

Yakışıklı oyuncu, gazetecilerin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz aşkını sorması üzerine, "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Herkes mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu da önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu. 2012 yılında dünyaevine girdiği Cem Yılmaz'dan 2013'te boşanan Ahu Yağtu, önceki akşam arkadaş grubuyla birlikte Bomonti'de bulunan bir restoranda yemek yedi. Yemeğin ardından kapıda arkadaşlarıyla vedalaşan oyuncu, aracını beklediği sırada gazetecilerle sohbet etti. Ahu Yağtu'ya, eski eşi Cem Yılmaz ile meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın sürpriz aşkıyla ilgili sorular yöneltildi.

"SİZ DE SORARKEN UTANIYORSUNUZ"

Güzel oyuncu, "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda" cevabını verdi.

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu. Birlikte üç günlük Atina kaçamağı yapan çiçeği burnunda çift, gönüllü magazin muhabirlerine kıskıvrak yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tatil dönüşü havalimanında ayrı ayrı objektiflere takılan Serenay - Cem çifti, iddialara açıklık getirdi. İlk açıklama Serenay Sarıkaya'dan geldi. Belgelenen aşkın ardından gözler Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli'ye çevrildi.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Geçtiğimiz gün konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Defne'den ilk açıklama geldi. İşte Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına verdiği tepki...

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Defne Samyeli, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Son dönemde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşaması hakkındaki sorulara maruz kalan Defne Samyeli, ihanete uğradığı iddialarıyla ilgili konuştu.

"ÇOK TRAVMALAR YAŞADIM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi:

"'Açıklama' gibi büyük laflar etmeyelim. Benim birkaç söz borcum var. O da siz basına... Ben asılsız haberlerden dolayı çok tramvalar yaşadım. O yüzden ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslar hakkında çıkan haber üzerine bir yazı yazdım ve sosyal medyadan yayınladım."

"Bugüne geldiğimizde ise yeni ve sürpriz şekilde öğrendiğim gelişmelere baktığımız zaman, bu haberleri işini doğru yapan arkadaşlar yazıp, dökmüşler. Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün. Size haksızlık etmişim. Daha fazlasını söyleyemem. Hiç yakışık olmaz. Bana yakışmaz. Siz neler yaşıyorsanız, ben de onları yaşıyorum."