Funda Eryiğit transparan gömleği ve süper mini eteği ile poz verdi sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Funda Eryiğit transparan gömleği ve süper mini eteği ile poz verdi sosyal medya yıkıldı! Son olarak başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan ile paylaştığı Son Yaz dizisinde verdiği Canan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Funda Eryiğit, ikinci sezonda yapımda yer almayacağını açıklamıştı. Ayrılık haberleriyle uzun süre gündem olan Eryiğit, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, transparan gömleği ve süper mini eteği ile verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Eryiğit'in iddialı pozu, kısa sürede gündem oldu. İşte Funda Eryiğit'in sosyal medyayı sallayan o pozu…

12.07.2021 23:40 - Son Güncelleme: 12.07.2021 23:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





