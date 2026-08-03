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Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınma anına ait ilk görüntüler

Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınma anına ait ilk görüntüler

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Gözaltına alınan Tahir Sarıkaya'nın emniyet güçleri tarafından götürüldüğü anlara ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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