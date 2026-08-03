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Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınma anına ait ilk görüntüler
Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınma anına ait ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 22:44
Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 22:49
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Gözaltına alınan Tahir Sarıkaya'nın emniyet güçleri tarafından götürüldüğü anlara ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
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