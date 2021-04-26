RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenomen Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Guido Senia’dan özel uçak göndermesi!

Fenomen Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi Guido Senia’dan özel uçak göndermesi!
26.04.2021 18:05
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Şeyma Subaşı, kendisi ve kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'dan manidar bir paylaşım geldi.


Önceki hafta Şeyma Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçak kapattığını açıklamıştı.

Şeyma Subaşı'nın tartışma yaratan açıklaması sonrası eski sevgilisi Guido Senia'dan da çarpıcı bir paylaşım geldi.

Şeyma Subaşı'ndan Ağustos 2020'de ayrılan Guido Senia'nın özel jet içerisinde poz vermesi eski aşkına gönderme olarak yorumlandı.

Özel jetin içerisinde Guido Senia'dan başka kimsenin olmaması dikkat çekti.

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