İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Derman G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Sokakta oynarken minibüs çarptı

Kaza, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta gerçekleşti. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk ağır yaralandı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Derman G., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün tespiti ve olayın detaylarının araştırıldığı öğrenildi.

