Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde mantar toplarken ayının saldırısına uğrayan köy imamı Erdem Çanakçıoğlu, arkadaşlarının havaya ateş açmasıyla kurtarıldı. Yaralı imam hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde köy imamı, ormanda mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğradı.

Havaya ateş açarak kurtardılar

Kadıyusuf köyünde görev yapan 46 yaşındaki imam Erdem Çanakçıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda bir ayıyla karşılaştı. Ayının saldırısına uğrayan Çanakçıoğlu'nun çığlıklarını duyan arkadaşları, tüfekle havaya ateş açarak saldırgan hayvanı uzaklaştırdı.

Yaralı imam hastaneye kaldırıldı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan imam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Havaya ateş açarak kurtardık"

Olayı anlatan köy sakini Ziya Eker, "Kadıyusuf ve Elmaçukuru köyleri arasındaki ormanlık alanda mantar topluyorlardı. O sırada ayı saldırıyor. Arkadaşları sesleri duyunca yardıma koşuyor. Havaya ateş açınca ayı kaçıyor, imam yaralı olarak kurtarılıyor. Başında ve kolunda yaralar var" dedi.

