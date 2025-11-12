Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Son dakika Antalya haberleri... Antalya’nın Kepez ilçesinde bir polis memuru, evinde tabancayla eşi ve 2 çocuğunu öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cinayet zanlısı polis gözaltına alındı.
Antalya'da bir polis memuru, aile içi dehşet yaşattı.
Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
Olay, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki 2 katlı bir evde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan polis memuru, bilinmeyen bir nedenle evinde tabancayla eşi ve iki çocuğuna ateş etti.
Ekipler olay yerine sevk edildi
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler, kadının ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis gözaltına alındı
Cinayet zanlısı polis memuru ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.