Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!

Antalya'da bir polis memuru, aile içi dehşet yaşattı.

Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

Olay, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki 2 katlı bir evde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan polis memuru, bilinmeyen bir nedenle evinde tabancayla eşi ve iki çocuğuna ateş etti.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen ekipler, kadının ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis gözaltına alındı

Cinayet zanlısı polis memuru ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.