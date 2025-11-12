PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu

Diyarbakır'da kaybolan polis memuru ölü bulundu

Diyarbakır’da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra 5 gündür kendisinden haber alınamayan polis memuru İsmail Tarhan’ın cansız bedeni bulundu.

Diyarbakır'da 5 gün önce hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan polis memuru İsmail Tarhan'dan acı haber geldi.

5 gündür aranıyordu

Tarhan'ın, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolduğu ve kendisinden uzun süre haber alınamadığı öğrenildi. Polis ekipleri ve AFAD tarafından yürütülen arama çalışmaları 5'inci gününde sonuç verdi.

Cansız bedeni bulundu

Ekipler, yapılan arama tarama çalışmaları sırasında İsmail Tarhan'ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tarhan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

