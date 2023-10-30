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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 23:06 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 23:21

Fenomen Bilal Hancı eşini aldattı! Karısı Esin Çepni gözyaşları içinde ihanet görüntüsünü ifşa etti

Fenomen Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa etti. Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, "Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum" sözleriyle ihanet videosunu paylaştı.

Türkiye'de en çok abonesi bulunan Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ihanet haberleriyle gündem oldu. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Çepni, gözyaşlarına boğuldu.

Fenomen Esin Çepni eşi Bilal Hancı'nın ihanet görüntülerini paylaştı (Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı kimdir?) - 1

İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi:

"Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."

Fenomen Esin Çepni eşi Bilal Hancı'nın ihanet görüntülerini paylaştı (Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı kimdir?) - 2

"ULU ORTA YAPILAN İHANETİN SESSİZCE ACISINI ÇEKECEK KADAR ASİL DEĞİLİM"


"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."

Fenomen Esin Çepni eşi Bilal Hancı'nın ihanet görüntülerini paylaştı (Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı kimdir?) - 3

Gözyaşlarına boğulduğu anları da yayınlayan Çepni, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı.

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile tanışan Bilal Hancı, sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında 26 Aralık 2014 tarihinde Youtube'da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

11 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı "Çocuktan Al Haberi" adlı Tv programının 89. Bölümünde; Kafalar grubundan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin yarıştı.

Söz ve müziğini 2018 yılında müzisyen Abdurrahim Akça ya da bilinen adıyla Eypio'nun Kafalar Karışık filmi için yaptığı "Kaşık" şarkısının video klibi'nde sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin oynadılar.

2018 yılında 3 sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin'in başrollerinde yer aldığı Kafalar Karışık adlı sinema filminde oynadılar. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu'nun oturduğu filmin kadrosunda Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları ve Yıldız Tilbe ve Funda Arar, Enes Batur da rol almıştır.

5 Aralık 2018 tarihinde Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in oluşturduğu Kafalar grubu Eser Yenenler Show'a konuk oldu.

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