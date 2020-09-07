Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bikinili paylaşım! Karın kaslarıyla dikkat çekti...

07.09.2020 17:22

Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, Bodrum tatiline devam ediyor. Eşinin takımla çalışmalarını sürdürdüğü için iki kızıyla teknede zaman geçiren Zeynep Sever Demirel, bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Fotoğrafta Fenerbahçe detayı takipçilerinin gözünden kaçmazken, iki çocuk annesi Demirel, kaslı vücuduyla dikkat çekti. 31 yaşındaki Zeynep Sever Demirel'in bikinili paylaşımında boyu merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar, Fenerbahçeli yengeye 'Senin photoshopa ihtiyacın yok ki' şeklinde yorumlarla Demirel'in fotoğrafına müdahalede bulunduğunu iddia etti.