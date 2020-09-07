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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bikinili paylaşım! Karın kaslarıyla dikkat çekti...

Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, Bodrum tatiline devam ediyor. Eşinin takımla çalışmalarını sürdürdüğü için iki kızıyla teknede zaman geçiren Zeynep Sever Demirel, bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Fotoğrafta Fenerbahçe detayı takipçilerinin gözünden kaçmazken, iki çocuk annesi Demirel, kaslı vücuduyla dikkat çekti. 31 yaşındaki Zeynep Sever Demirel'in bikinili paylaşımında boyu merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar, Fenerbahçeli yengeye 'Senin photoshopa ihtiyacın yok ki' şeklinde yorumlarla Demirel'in fotoğrafına müdahalede bulunduğunu iddia etti. Peki Zeynep Sever Demirel'in boyu kaç cm?

07.09.2020 16:34 - Son Güncelleme: 07.09.2020 16:56
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bikinili paylaşım! Karın kaslarıyla dikkat çekti...

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Zeynep Sever, Volkan Demirel ile 2010 yılında evlendi ve ikilinin bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bikinili paylaşım! Karın kaslarıyla dikkat çekti...

Yaz boyunca denizin ve güneşin keyifini çıkaran Demirel, tatilinden kesitleri sık sık paylaşıyor. Son olarak rotayı Muğla'ya çeviren Zeynep Sever Demirel, sezonu kapatıyor. Instagram hesabından bikinili bir pozunu yayınlayan 31 yaşındaki Demirel, paylaşımına "Yazın son günleri" notunu ekledi. Zeynep Sever Demirel'in bikinili fotoğrafı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bikinili paylaşım! Karın kaslarıyla dikkat çekti...

Tekneden yaptığı paylaşımda Fenerbahçe bayrağı takipçilerinin dikkatini çekerken, bazı takipçileri Demirel'in fotoğrafına photoshop uyguladığını iddia etti.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bikinili paylaşım! Karın kaslarıyla dikkat çekti...

Bunun nedeni ise Demirel'in bacak boyunun uzunluğu. Peki Zeynep Sever Demirel'in boyu kaç cm? İşte sosyal medyanın konuştuğu Fenerbahçeli yenge ve ünlülerin boyları...

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bikinili paylaşım! Karın kaslarıyla dikkat çekti...

HADİSE - 169 CM

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