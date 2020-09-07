Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den bikinili paylaşım! Karın kaslarıyla dikkat çekti...

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Zeynep Sever, Volkan Demirel ile 2010 yılında evlendi ve ikilinin bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi.