Fatma Girik son dakika! Fatma Girik’in sağlık durumu nasıl? Girik taburcu oldu mu?

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik’in sağlık durumunda yeni gelişme! Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, göğüs rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Fatma Girik’in menajeri Bircan Silan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla 79 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Fatma Girik’in taburcu olduğunu duyuran Bircan Silan’ın o açıklaması...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Fatma Girik, aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan sanatçının bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti.

Girik'in doktoru, "Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak" açıklamasını yapmıştı.

TABURCU OLDU

79 yaşındaki oyuncudan güzel haber geldi. Fatma Girik'in menajeri Bircan Silan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla oyuncunun taburcu olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından usa oyuncunun fotoğrafını yayınlayan Silan, paylaşımına şu notu düştü:

"Canım Fatma Girik, beş günün sonunda hastaneden çıkıyor…"Her şey bundan böyle daha güzel olacak" Sen çok yaşa hep çok iyi ol Fato'm benim"

ANNESİ YOĞUN BAKIMDA!

Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.