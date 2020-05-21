Fahriye Evcen'in evinden yaptığı paylaşım korkuttu! Yeşiller içerisindeki Fahriye Evcen saçını mı kestirdi?

Fahriye Evcen Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu! Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren 33 yaşındaki Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın nisan ayında anne olmuştu. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen son hali ile magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'dan 'doğayla ben, benimle doğa' notuyla yeşiller içerisinde fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen'in saçını gören hayranları korktu. Lapiskaya benzeyen saçlarıyla beğenilen oyuncunun, saçını kestirdiği sanıldı. Evinin terasından da bahçe videosu paylaşan Fahriye Evcen'in paylaşımı takipçilerine huzur verdi.