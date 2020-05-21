Fahriye Evcen'in evinden yaptığı paylaşım korkuttu! Yeşiller içerisindeki Fahriye Evcen saçını mı kestirdi?
Fahriye Evcen Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu! Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren 33 yaşındaki Fahriye Evcen, geçtiğimiz yılın nisan ayında anne olmuştu. Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra doğum kilolarından kurtulan Fahriye Evcen son hali ile magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'dan 'doğayla ben, benimle doğa' notuyla yeşiller içerisinde fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen'in saçını gören hayranları korktu. Lapiskaya benzeyen saçlarıyla beğenilen oyuncunun, saçını kestirdiği sanıldı. Evinin terasından da bahçe videosu paylaşan Fahriye Evcen'in paylaşımı takipçilerine huzur verdi.
Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilgilendiği için ekranlardan uzak olsa da sosyal medyada oldukça aktif. Karantina döneminde bahçeye çıkarak güzel havanın keyfini çıkaran oyuncu, çekildiği kareleri Instagram hesabından, 'Doğayla ben, benimle doğa' notuyla paylaştı. Evcen'in bu gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.