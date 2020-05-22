Ebru Şallı'nın oğlunun mezarı başında ilginç olay! Acılı anne Ebru Şallı'dan duygulandıran hareket

22.05.2020 12:10

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü. Oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti. Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi. Sadık dostu görenler, "Sanki Pars'a arkadaşlık yapıyor" yorumunda bulundu.

Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden Beren Tan ve Pars Tan adında iki çocukları daha dünyaya geldi. Geçtiğimiz ay lenfoma nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın mezarlığına sık sık giden Ebru Şallı, her ziyaretinde dikkatini çeken köpek için harekete geçti.

Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü.Oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti.

Posta gazetesinin haberine göre; Ebru Şallı, Pars Tan'ın kabrinden ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi.

Sadık dostu görenler, "Sanki Pars'a arkadaşlık yapıyor" yorumunda bulundu.

Oğlunun acısını yaşayan Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından çiçek açan orkidesini paylaşarak, "Her çiçeğim yeniden açar bu sefer yavrusuyla açıyor" notuyla herkesi duygulandırmıştı.

Eski manken, 10 Mayıs Anneler Günü'nde de oğlu Pars'ı anmış ve yayınladığı fotoğrafa, "Bana hep anneler günüydü ponciğimin elinden" mesajını yazmıştı.

Oğlunun mezar taşına kalpler çizen Ebru Şallı'nın, "Ponçik sen benimlesin" yazdırması dikkat çekmişti.