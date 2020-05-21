Heidi Klum'dan şoke eden fotoğraflar! Karantinada kuaförü evine çağıran Heidi Klum file çorabı ve..

21.05.2020 13:27

Heidi Klum karantina evine kuaför çağırarak arka bahçesinde saçını boyattı. Klum'un iç çamaşırı ve file çoraplarıyla saçlarını boyatması magazin gündemine bomba gibi düştü. 46 yaşındaki Heidi Klum leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi. Heidi Klum,1 Haziran 1973 yılında dünyaya geldi. Alman manken. Victoria's Secret markasının vazgeçilmez yüzlerinden biriydi, aynı zamanda bir oyuncu, sunucu, moda tasarımcısı, yapımcı ve şarkıcı olan Heidi Klum'un iç çamaşırsız pozlarının ardından, gençlik fotoğrafları da sosyal medya gündeminde yerini aldı.

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Heidi Klum, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Önce herkes bir moda çekimi sandı ancak aslında ortada yapılan bir çekim yoktu.

Klum, file çorapları ve iç çamaşırlarıyla evinin arka bahçesinde, sosyal mesafeyi koruyarak saçlarını boyattı.

46 yaşındaki model, leopar desenli bir maske takmayı da ihmal etmedi.

Klum'un Instagram hesabından paylaştığı bu gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.