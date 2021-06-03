Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Seda Sayan'ın müstakbel dünürü...

Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı!15 Haziran 1988, İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İktisat eğitimini tamamladıktan sonra ileri oyunculuk bölümünde master yaptı. 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Aybige Hatun rolü ile ün kazanan Eyüboğlu 2016-2019 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi. Çiftin ani ayrılık haberi o dönem magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Boşanmanın ardından ilk aşk haberi Kaan Yıldırım ile Hadise'den geldi. Çok geçmeden Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin aşkı da ortaya çıktı. Güzelliği ve Seda Sayan ile sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlarla sık sık adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu'nun annesini gören hayran kalıyor.