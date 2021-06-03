Vav TV İzle

Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Seda Sayan'ın müstakbel dünürü...

Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı!15 Haziran 1988, İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İktisat eğitimini tamamladıktan sonra ileri oyunculuk bölümünde master yaptı. 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Aybige Hatun rolü ile ün kazanan Eyüboğlu 2016-2019 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kaan Yıldırım ile dünyaevine girdi. Çiftin ani ayrılık haberi o dönem magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Boşanmanın ardından ilk aşk haberi Kaan Yıldırım ile Hadise'den geldi. Çok geçmeden Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin aşkı da ortaya çıktı. Güzelliği ve Seda Sayan ile sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlarla sık sık adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu'nun annesini gören hayran kalıyor.

03.06.2021 15:16 - Son Güncelleme: 03.06.2021 15:38
Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Seda Sayan'ın müstakbel dünürü...

Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı! 2019 yılında boşandığı eşi Kaan Yıldırım'dan sonra radığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de bulan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Survivor Ünlüler-Gönüllüler Anlat Bakalım yarışması ile gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Seda Sayan'ın müstakbel dünürü...

Oğulcan Engin ile evlilik yolunda ilerleyen Eyüboğlu 32 yaşında. Güzelliği ile dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu'nun annesi merak konusu oldu.

Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Seda Sayan'ın müstakbel dünürü...

İşte başta Ezgi Eyüboğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Seda Sayan'ın müstakbel dünürü...

OKTAY KAYNARCA VE ANNESİ

Ezgi Eyüboğlu'nun annesi Oya Eyüboğlu güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Seda Sayan'ın müstakbel dünürü...