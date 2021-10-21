Ezgi Eyüboğlu'ndan misilleme! Ezgi Eyüboğlu, Kerim Çarmıklı görüntülendi!

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, ilişkilerini noktaladı. Herkes evlilik beklerken onlar ayrıldı! Oğulcan Engin bir süre sonra Burcu Esmersoy ile yakalandı! Ardından da oyuncu Miray Daner ile aşka başladı!

Eski sevgilisi Ezgi de onun gibi hemen düğmeye bastı! Sosyetik bir ismin kalbini çaldı. Candan-İsmail Çarmıklı çiftinin oğulları iç mimar Kerim Çarmıklı ile birlikteliğe başladı!

İkili, önceki gece Momo adlı mekanda samimi bir şekilde sabahladı. Mekandan çıkarken kapıda selfie yapan taze aşıklar, sosyal medyada da birbirini takibe aldı. Eyüboğlu ve Çarmıklı daha sonra aynı arabayla oradan uzaklaştı.

Geçtiğimiz sene psikolog Zeynep Selvili'den boşanan Kerim Çarmıklı'nın Ezgi Eyüboğlu ile beraberliğinde şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı.

Güzel oyuncu ile Çarmıklı'nın eski eşi Zeynep Selvili'nin arkadaş olduğu vurgulandı. Selvili, Eyüboğlu'nu Instagram'da takip etmeyi sürdürürken Eyüboğlu ise Selvili'yi takipten çıkardı.

Kerim Çarmıklı ile Ezgi Eyüboğlu bir mekanda birlikte görüntülendiler.

Kerim Çarmıklı'nın boşandığı eşi Zeynep Selvili, Ezgi'nin yakın arkadaşı çıktı...

Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le 1.5 yıl aşk yaşadı. Herkes evlilik haberi beklerken ikili sürpriz şekilde ayrıldı.