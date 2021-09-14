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Evleniyorlar! Basketbolcu Cedi Osman oyuncu sevgilisi Ebru Şahin’e Kapadokya tatilinde böyle evlenme teklifi etti

Evleniyorlar! Basketbolcu Cedi Osman oyuncu sevgilisi Ebru Şahin’e Kapadokya tatilinde böyle evlenme teklifi etti
14.09.2021 19:25
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Atv'de yayınlanan Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ebru Şahin, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Ebru Şahin ile Cedi Osman cephesinden müjdeli haber geldi. Ünlü basketbolcu Cedi Osman, Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Sevgilisine 'Evet' yanıtını veren Ebru Şahin ise o anlara ait kareleri peş peşe Instagram hesabında paylaştı. İşte Ebru Şahin'in güzel haberi duyurduğu o paylaşımı....


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