Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Güzel oyuncu paylaştı sosyal medya yıkıldı bakın nasıl evlilik teklifi aldı
Ebru Şahin ile Cedi Osman evleniyor! Atv'de yayınlanan Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ebru Şahin, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Ebru Şahin ile Cedi Osman cephesinden müjdeli haber geldi. Ünlü basketbolcu Cedi Osman, Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Sevgilisine 'Evet' yanıtını veren Ebru Şahin ise o anlara ait kareleri peş peşe Instagram hesabında paylaştı. İşte Ebru Şahin'in güzel haberi duyurduğu o paylaşımı...
14.09.2021 19:22
- Son Güncelleme: 14.09.2021 19:27
Atv'de yayınlanan Hercai dizisi ile yıldızı parlayan ve şimdilerde Destan'la ekranlara dönmeye hazırlanan Ebru Şahin'den müjdeli haber geldi.
Uzun bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.
Cedi Osman, bugün Kapadokya'da Ebru Şahin'e evlilik teklifi etti. Ebru Şahin ise o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ebru Şahin'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü çifte mutluluklar diledi.