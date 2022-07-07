ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından kısa süreliğine ekranlara veda eden ünlü sunucu Esra Erol, tatil sezonunu açtı. Ailesi ile birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel sunucu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Art arda paylaşımda bulunan Erol, biricik eşi Ali Özbir ile sıkı dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenekon'la verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Sarı elbisesiyle kamera karşısına geçen sunucu, güzelliğiyle büyüledi. İşte Esra Erol'un tatil pozu...