Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu.

Ailesi ile birlikte deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel sunucu, tatilden karelerini Instagram hesabında yayınladı.

Art arda paylaşımda bulunan Erol, biricik eşi Ali Özbir ile can dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenekon'la verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Sarı elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü sunucu, güzelliği ve fit haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

İşte Esra Erol'un eşi Ali Özbir ile dostları Uğur Arslan ve Sema Ergenekon'la verdiği tatil pozu...