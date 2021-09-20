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Esra Erol spor yaptığı anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı…

Esra Erol spor yaptığı anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı…
20.09.2021 18:45
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Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Başarılı sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Erol, spor yaptığı anlara ait bir videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Erol için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. Ünlü sunucunun "Haftaya hızlı giriş yapmışımdır" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Esra Erol'un fit haliyle dikkat çektiği o paylaşımı...


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