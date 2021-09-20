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Haberler Magazin Esra Erol’dan spor videosu! Haftaya hızlı giriş yaptı fit haliyle sosyal medyaya damga vurdu ‘Kim der iki çocuk annesi’

Esra Erol’dan spor videosu! Haftaya hızlı giriş yaptı fit haliyle sosyal medyaya damga vurdu ‘Kim der iki çocuk annesi’

Esra Erol'dan spor videosu! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Başarılı sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Erol, spor yaptığı anlara ait bir videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Erol için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. Ünlü sunucunun "Haftaya hızlı giriş yapmışımdır" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Esra Erol'un fit haliyle dikkat çektiği o paylaşımı...

20.09.2021 18:28 - Son Güncelleme: 20.09.2021 18:46
Esra Erol’dan spor videosu! Haftaya hızlı giriş yaptı fit haliyle sosyal medyaya damga vurdu ‘Kim der iki çocuk annesi’

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Esra Erol’dan spor videosu! Haftaya hızlı giriş yaptı fit haliyle sosyal medyaya damga vurdu ‘Kim der iki çocuk annesi’

Güzel sunucu, spor yaptığı anları kayıt altına alarak "Haftaya hızlı giriş yapmışımdır" notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Esra Erol’dan spor videosu! Haftaya hızlı giriş yaptı fit haliyle sosyal medyaya damga vurdu ‘Kim der iki çocuk annesi’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Esra Erol’dan spor videosu! Haftaya hızlı giriş yaptı fit haliyle sosyal medyaya damga vurdu ‘Kim der iki çocuk annesi’

Fit haliyle dikkat çeken ünlü sunucu Esra Erol için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı.

Esra Erol’dan spor videosu! Haftaya hızlı giriş yaptı fit haliyle sosyal medyaya damga vurdu ‘Kim der iki çocuk annesi’

İşte ünlü sunucu Esra Erol'un o paylaşımı...

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