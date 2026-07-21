Esra Erol güzeller güzeli kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı: "Sen olmasan biz ne yapardık"
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, kardeşi Bihter Erol'un yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı özel kolaj ve video ile kutlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.
Şimdilerde Var Mısın Yok Musun programıyla ATV izleyicisi ile buluşan Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü isim, bu kez kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı.
Ünlü sunucu, peş peşe paylaşımlarda bulundu. İlk olarak kardeşiyle çekilen özel anlarından oluşan bir fotoğraf kolajı hazırlayan Esra Erol, paylaşımına "Ben Tabii Ki" şarkısını ekledi.
Esra Erol, daha sonraki paylaşımında ise duygusal bir mesaja yer verdi. Erol, kardeşine "Sen olmasan biz ne yapardık" diyerek seslendi.
Esra Erol kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı
Erol, fotoğraf karelerinin ardından birlikte çekildikleri eğlenceli bir videoyu da takipçileriyle paylaştı.
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Esra Erol kardeşi Bihter Erol için ne paylaştı?
Esra Erol, kardeşinin doğum günü için birlikte çekildikleri fotoğraflardan oluşan bir kolaj ve video paylaştı.
Esra Erol'un kaç çocuğu var?
2010 yılında Ali Özbir ile evlenen Esra Erol'un iki çocuğu bulunmaktadır.