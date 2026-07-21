Esra Erol güzeller güzeli kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı: "Sen olmasan biz ne yapardık"

Şimdilerde Var Mısın Yok Musun programıyla ATV izleyicisi ile buluşan Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü isim, bu kez kardeşi Bihter Erol'un doğum gününü kutladı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) Ünlü sunucu, peş peşe paylaşımlarda bulundu. İlk olarak kardeşiyle çekilen özel anlarından oluşan bir fotoğraf kolajı hazırlayan Esra Erol, paylaşımına "Ben Tabii Ki" şarkısını ekledi.