Esra Erol Hatay'da depremzedelerin yaralarını sardı! Kah güldüler kah ağladılar

Esra Erol Hatay'da depremzedelerin yaralarını sardı! 'Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım' dedi, çocukla çocuk, yaşlıların dert ortağı, gençlerin ise arkadaşı oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felakti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ünlü isimler de deprem bölgesine akın etti. Bu isimlerden biri de ünlü sunucu Esra Erol... Esra Erol, Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi. Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Esra Erol, gönülleri fethetti. İşte Esra Erol ve depremzedelerin kah güldüğü kah ağladğı o anlar...