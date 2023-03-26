RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Esra Erol Hatay'da depremzedelerin yaralarını sardı! 'Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım' dedi kah güldüler kah ağladılar işte o anlar

Esra Erol Hatay'da depremzedelerin yaralarını sardı! 'Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım' dedi kah güldüler kah ağladılar işte o anlar

Esra Erol Hatay'da depremzedelerin yaralarını sardı! 'Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım' dedi, çocukla çocuk, yaşlıların dert ortağı, gençlerin ise arkadaşı oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felakti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ünlü isimler de deprem bölgesine akın etti. Bu isimlerden biri de ünlü sunucu Esra Erol... Esra Erol, Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi. Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Esra Erol, gönülleri fethetti. İşte Esra Erol ve depremzedelerin kah güldüğü kah ağladğı o anlar...

26.03.2023 12:20 - Son Güncelleme: 26.03.2023 12:26
Esra Erol Hatay’da depremzedelerin yaralarını sardı! ’Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım’ dedi kah güldüler kah ağladılar işte o anlar

Esra Erol Hatay'da depremzedelerin yaralarını sardı! 'Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım' dedi, kah güldüler kah ağladılar işte o anlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol Hatay’da depremzedelerin yaralarını sardı! ’Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım’ dedi kah güldüler kah ağladılar işte o anlar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinin ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.

Esra Erol Hatay’da depremzedelerin yaralarını sardı! ’Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım’ dedi kah güldüler kah ağladılar işte o anlar

Özel hayatı vekişiliği ile gönülleri kazanan Esra Erol Özbir de deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a gitti.

Esra Erol Hatay’da depremzedelerin yaralarını sardı! ’Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım’ dedi kah güldüler kah ağladılar işte o anlar

Depremzedeler ile bir araya gelen Esra Erol Özbir Instagram'dan o anları paylaştı.

Esra Erol Hatay’da depremzedelerin yaralarını sardı! ’Hayalet şehri eski neşesine kavuşturalım’ dedi kah güldüler kah ağladılar işte o anlar

"Yalnız değilsiniz" diyen Esra Erol 93 yaşındaki depremzede bir kadın ile fotoğrafını paylaştı.

SON DAKİKA