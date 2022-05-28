Haberler Magazin Videoları Esra Erol ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

Esra Erol ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

Esra Erol ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”
28.05.2022 11:18

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Esra Erol'un ev haliyle mest etti! ATV ekranlarının sevilen sunucu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Güzel sunucu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil elbisesi ile kamera karşısına geçen Esra Erol, sevimli dostu Pogi ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Paylaşımına "Ömer'imin gözünden" notunu ekleyen ünlü sunucu, ev haliyle kendine hayran bıraktı. Bir takipçisi Erol için "Narin, zarif, güzel kalpli kadın" yorumunda bulundu. İşte Esra Erol'un binlerce beğeni alan o paylaşımı...

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Esra Erol ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

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