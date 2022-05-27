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Haberler Magazin Esra Erol’un ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

Esra Erol’un ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

Esra Erol'un ev haliyle mest etti! ATV ekranlarının sevilen sunucu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Güzel sunucu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil elbisesi ile kamera karşısına geçen Esra Erol, sevimli dostu Pogi ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Paylaşımına "Ömer'imin gözünden" notunu ekleyen ünlü sunucu, ev haliyle kendine hayran bıraktı. Bir takipçisi Erol için "Narin, zarif, güzel kalpli kadın" yorumunda bulundu. İşte Esra Erol'un binlerce beğeni alan o paylaşımı...

27.05.2022 18:46 - Son Güncelleme: 27.05.2022 18:46
Esra Erol’un ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

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Esra Erol’un ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

Başarılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Erol, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlara yenilerini ekledi.

Esra Erol’un ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

Yeşil elbisesi ile kamera karşısına geçen Esra Erol, sevimli dostu Pogi ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

Esra Erol’un ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

Paylaşımına "Ömer'imin gözünden" notunu ekleyen ünlü sunucu, ev haliyle kendine hayran bıraktı. Bir takipçisi Erol için "Narin, zarif, güzel kalpli kadın" yorumunda bulundu.

Esra Erol’un ev haliyle mest etti! Yeşil elbisesiyle poz veren Esra’yı gören hayran kaldı! “Narin, zarif, güzel...”

Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutan ünlü sunucu, adeta sosyal medyayı salladı.

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