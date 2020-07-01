Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu kahkahaya boğdu!

01.07.2020 18:18

Bir Zamanlar Çukurova, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi dizilerde gördüğümüz başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun dans videosunu izleyenler kahkahaya boğuldu. Dermancıoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da videoya yorum yapanlar arasındaydı. Tekindor, Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosuna, "Hahhahhaahhhaaaaa nefissss" şeklinde yorumda bulundu. Çılgın dansı ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun yaşı merak konusu oldu.

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu Instagram'dan dans ederken çekildiği bir videoyu yayınladı.

Çılgın dansı ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, videonun sonunda neye uğradığını şaşırdı. İşte Esra Dermancıoğlu'nun yaşı ve kahkahalarla izlenen sürpriz sonlu dans videosu...