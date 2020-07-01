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Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu kahkahaya boğdu! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi dizilerde gördüğümüz başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun dans videosunu izleyenler kahkahaya boğuldu. Dermancıoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da videoya yorum yapanlar arasındaydı. Tekindor, Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosuna, "Hahhahhaahhhaaaaa nefissss" şeklinde yorumda bulundu. Çılgın dansı ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun yaşı merak konusu oldu.

01.07.2020 18:20 - Son Güncelleme: 01.07.2020 18:34
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu kahkahaya boğdu! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında?

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu Instagram'dan dans ederken çekildiği bir videoyu yayınladı.

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Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu kahkahaya boğdu! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında?

Çılgın dansı ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, videonun sonunda neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrası Esra Dermancıoğlu'nun yaşı merak konusu oldu.

Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu kahkahaya boğdu! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında?

İşte Esra Dermancıoğlu'nun yaşı ve kahkahalarla izlenen sürpriz sonlu dans videosu...

Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu kahkahaya boğdu! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında?

MELİS İŞİTEN

29 HAZİRAN 1989

Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu kahkahaya boğdu! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında?

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

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