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Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu kahkahaya boğdu! Esra Dermancıoğlu kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi dizilerde gördüğümüz başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun dans videosunu izleyenler kahkahaya boğuldu. Dermancıoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor da videoya yorum yapanlar arasındaydı. Tekindor, Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosuna, "Hahhahhaahhhaaaaa nefissss" şeklinde yorumda bulundu. Çılgın dansı ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu'nun yaşı merak konusu oldu.

01.07.2020 18:20 - Son Güncelleme: 01.07.2020 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





