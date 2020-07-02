Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz detayları bir bir açıkladı: Yatakta üzerime oturup...

02.07.2020 14:06

Türkiye günlerdir bunu konuşuyor... 45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven'in 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Şimdi de Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında yaşananların detayları bir bir ortaya çıkıyor. Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in kendisine uyguladığı şiddeti ve yaşadıklarını anlattı. Her detayıyla kan dondurdu. Ozan Güven'le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, "Beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı" dedi. İşte Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detayları...