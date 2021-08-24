Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu ’böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum’ dedi bombayı patlattı

Oyuncunun, herkesin merak ettiği ama şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ve kızı Refia Dermancıoğlu ile olan fotoğrafı büyük ilgi çekti. Esra Dermancıoğlu fotoğrafı, "Çok hoşça kal Refoşumuz :) Memo arada bir gel sana makarna yapayım" notuyla paylaştı.