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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu 'böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum' dedi bombayı patlattı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu 'böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum' dedi bombayı patlattı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu 'böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum' dedi bombayı patlattı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu diziden rol gereği intihar ederek ayrıldı ancak hafızalarda Behice olarak yer etmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisini aldatan eski eşine yaptığı yorumla gündeme gelmişti. Dermancıoğlu bu kez de, "Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum onlar beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar" notuyla bir video yayınladı. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

24.08.2021 13:07 - Son Güncelleme: 24.08.2021 13:20
Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu ’böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum’ dedi bombayı patlattı

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu 'böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum' dedi bombayı patlattı! Sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu ’böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum’ dedi bombayı patlattı

52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yayınladığı son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu ’böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum’ dedi bombayı patlattı

timsahların olduğu bir nehirde ipin üzerinde durmaya çalışan iki sevgilinin videosunu paylaşan Dermancıoğlu, "Ben böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum. Erkekler beni durmadan akşam yemeğine götürüp kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar" notuyla dikkat çekti, takipçileri ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu ’böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum’ dedi bombayı patlattı

Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda kızı ve eski eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyuncunun fotoğrafı on binden fazla beğeni topladı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice’si Esra Dermancıoğlu ’böyle şeyler yapacağım sevgili arıyorum’ dedi bombayı patlattı

Oyuncunun, herkesin merak ettiği ama şimdiye kadar adını bile açıklamadığı eski eşi ve kızı Refia Dermancıoğlu ile olan fotoğrafı büyük ilgi çekti. Esra Dermancıoğlu fotoğrafı, "Çok hoşça kal Refoşumuz :) Memo arada bir gel sana makarna yapayım" notuyla paylaştı.

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