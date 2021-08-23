Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı Kerem Tunçeri'yle anılan, sonrasında aşk iddilarını reddeden Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki oyuncu sürpriz bir şekilde el ele görüntülendi. İddialara göre Gökçe Bahadır kalbini ünlü müzisyen Emir Ersoy'a kaptırdı. Ersoy'la bir şarkı projesi için bir araya gelen Bahadır, arkadaşlığını aşka dönüştürdü. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un el el görüntüleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gökçe Bahadır'da ateş bacayı sardı! Sevgilisi çok tanıdık çıktı el ele yakalandı! Ne Kerem Tunçeri ne de Yiannis Magkos... Hayat Bilgisi, Ufak Tefek Cinayetler, Yaprak Dökümü gibi dizilerle tanıdığımız Gökçe Bahadır'ın yüzü aşkta gülmüyordu bir süredir. Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, kalbini aşka yeniden açtı. Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele böyle görüntülendi.

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile adı aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu sonunda buldu.

Ünlü oyuncu, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı. Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasında birlikte yer alan çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un aşk yaşadığı iddiaları sonrası el ele oldukları iddia edilen bu fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Bu görüntünün ortaya çıkmasının ardından, Gökçe Bahadır'ın Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı ve çok acılar çeken karakteri 'Leyla'ya itafen 'Leyla mutlu olsun artık' yorumları yapıldı.

"BİRAZ HEYECAN VAR" DEMİŞTİ

Haziran ayında objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, 9 kadın oyuncunun bir araya geldiği Emir Ersoy'un "1977" albümü için heyecan duyduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Emir Ersoy'un albümünde şarkı söyledik. Hatta Gülse Birsel'in şarkısı çıktı. Bilindik şarkıları farklı versiyonlarla söyledik. Bu ay sonu şarkı çıkacak. Biraz onun heyecanı var." diye konuşmuştu.

EMİR AKSOY'LA SAHNEYE ÇIKMIŞTI

8 Temmuz'da Emir Ersoy ile sahneye çıkan Gökçe Bahadır o anları Instagram hesabından paylaşarak şunları yazmıştı: "Güzel insanlarla birlikte olunca yaptığım iş böyle karelerle bitiyor işte. Hiç sevmem şarkı söylemeyi bilirsiniz. Uzun zaman sonra yan yana şarkı söylemek sahnede olmak nasıl iyi geldi. Herkese teşekkür ederim. Başta Emir Ersoy ve tabii ki tüm ekip."

"AŞK İNSANI SARSAR"

Gökçe Bahadır, daha önce yaptığı açıklamada aşka bakışı için "Aşk insanı sarsar. Zaten sarsıntı yoksa, aşk değildir o. Kalbimi kolay kolay açmam. Sevgilimin kendine has bir erkek olması, ayaklarının yere sağlam basması benim için önemli" demişti.

MESAFELER AŞKI BİTİRDİ!

Bir süredir Yunan işletmeci Yiannis Magkos'la aşk yaşayan ve yaz aylarında ilişki haberi duyulan Gökçe Bahadır'ın beraberliği kısa sürmüştü. Yaz boyu Türkiye-Yunanistan arası mekik dokuyan ikili, yollarını ayırmaya karar vermişti. Yunan sevgilisi ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ve basının karşısına aşkı ile hiç çıkmayan Gökçe Bahadır ve Yiannis Magkos'un mesafeler yüzünden ayrıldığı iddia edilmişti. Yoğun tempoları yüzünden görüşemeyen çift, dostça ilişkiyi sonlandırmıştı.

"YALAN HABER!"

Öte yandan 39 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın geçtiğimiz yıl eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin, birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bahadır, "Arkadaşlar tanımadığım bir kişi ile ilgili böyle bir haber çıktı. Herhangi bir tanışıklığım dahi yok, onun için yalan haberdi." açıklamasını yapmıştı.

Tunçeri ise, "Hiç tanımadığım bir kişiyle saçma detaylar uydurularak, haber yapılması beni hem üzdü hem de yordu. Bu asılsız haberlere itibar edilmemesi ve geçirdiğimiz zor günlerde daha vicdanlı olunmasını diliyorum." şeklinde konuşmuştu.

EMİR ERSOY KİMDİR?

14 Ekim 1977 yılında, Türkiye'de "Calypso Kralı" lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, yıllar sonra, "Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı." diyebilecek kadar latin müzigi ile iç içe büyüdüğü bir çocukluk yaşadı.

Tahsil yılları sırasında babasına sahnede eşlik eden Emir Ersoy, böylece profesyonel anlamda müzik hayatına başlamış oldu. Takip eden yıllarda Emir Ersoy, Türkiye'nin önde gelen müzisyen ve şarkıcılarıyla sahne çalışmalarına başladı. 1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın "Küçük Bir Öykü" adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte "Mojito" adlı latin-jazz grubunu kurdu ve ikili, Türkiye'de birçok yerde bu isim adı altında konserler verdi. Emir Ersoy, 2001 yılında ise "Cuban-ist" adlı latin-jazz grubunu oluşturdu.