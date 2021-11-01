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Esra Bilgiç sette kriz iddialarına veryansın etti: ''Haksızlık, ayıp, çamur''

Esra Bilgiç sette kriz iddialarına veryansın etti: ''Haksızlık, ayıp, çamur''
01.11.2021 13:30
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Diriliş Ertuğrul, Ramo dizileri ile tanınan şimdilerde Kanunsu Topraklar dizisinde başrol oyunculuğu yapan Esra Bilgiç, reklam yüzü olduğu pakistanlı markanın çekimlerinde kriz çıkarttığı iddia edildi. Oyuncu öne atılan iddialara sosyal medya üzerinden "Haksızlık" diyerek tepki gösterdi.

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Pakistanlı markanın reklam yüzü olan Esra Bilgiç' in çekimler sırasında istediği marka vitamin takviyesi gelmediği için kriz çıkarttığı iddia edildi.

Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen Bilgiç, istediği vitaminin takviyesinin beklediği markanın ürünü olmadığını görünce, "Vitamin gelmeden sete çıkmam" dediği idda edildi.

Çekimleri 5 gün süren reklam filminde kaprisleri ile ekibe zor anlar yaşattığı ileri sürülen oyuncu yapılan haberlere tepki gösterdi.

"HAKSIZLIK"
Hakkındaki iddialara ilişkin Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Bilgiç, şu ifadeleri kullandı;

"Çamur at izi kalsın, Çok ayıp. Bu yapılan haksızlık. Rica ederim çıkab haberlere itibar etmeyin"

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