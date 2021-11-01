Masterchef Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya kanlı bıçaklı oldu! Araya para girdi 'ya o ya ben'

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya papaz oldu mevzu derin! Danilo Zanna gidecekti Somer Şef'e kibarca bay bay... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef 2021'de kriz çıktığı iddia ediliyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te kriz çıktı. Krizin odağındaki iki isim ise Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu. İddialar doğruysa Masterchef seyiricisi Somer Şef'e elveda diyecek...

Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun, bir maaş krizi yüzünden birbirine girdikleri iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kulis bilgisine göre Mehmet Yalçınkaya, muhasebenin kapısına kadar dayandı.

İddialara göre; Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden, kendisinin ise Türk Lirası üzerinden maaş almasına sinirlenen Mehmet Şef, alınan maaşları görünce yapıma rest çekti.

Somer Sivrioğlu'nun son dönemdeki tavırlarından dolayı da, yapım tarafından istenmediği de Ata Benli'nin iddiaları arasında.

Bu sezon sonunda normal şartlarda Mehmet Yalçınkaya kalacak ve yarışmaya veda eden jüri üyesi Danilo Zanna olacaktı.

Ancak son yaşananların ardından Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın kalacağı, Somer Sivrioğlu'nun da yarışmadan ayrılacağı iddialar arasında.

SEZON BİTMEMEDEN GİDECEK

Somer Sivrioğlu'nun sezon bitmeden de ayrılabileceği, bu ayrılığın yurt dışındaki restoranı için zorunlu bir ayrılık olarak gösterileceği söyleniyor.

Öte yandan Somer Şef'in ve yapımın kesin bir karar almadığı ve zamana bırakıldığı da iddialar arasında.

Yerine gelebileceği iddia edilen ise üç isim var; Ali Ronay, Hazer Amani, Rafet İnce.