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"Eşek düştüğü yere bir daha düşmez" Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında olay sözler!

"Eşek düştüğü yere bir daha düşmez" Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında olay sözler!
26.05.2023 10:28 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:28

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8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran çift hakkında iddiaların ardı arkası kesilmezken, Demet Özdemir'in önceki gün Oğuzhan Koç'un evinden çıkması kafaları karıştırmıştı. Sonrasında da iddiaların bir türlü ardı arkası kesilmiyor. İşte detaylar...

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