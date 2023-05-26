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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt kötü haber! ''Kendi ayağımı vurdum'' İşte son durumu...

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt kötü haber! ''Kendi ayağımı vurdum'' İşte son durumu...
26.05.2023 09:17 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:18

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından Okan Kurt'un sağlık durumunu paylaştı. Ayağında zedelenme olan Kurt'un son halini görenler 'Ne oldu?' sorusunu yöneltti. Akalın çektiği videoda Okan Kurt'ta ''Nasıl becerdin'' diye sordu Okan Kurt da ''Kendi ayağımı vurdum'' yanıtını verdi. Çift 2012 yılında dünyaevine girmişti. Hira adında bir kızları bulunan ünlü çift 2018 yılında boşanmıştı. Akalın, boşandıktan sonra aynı evi paylaşmaya devam ettiği eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuşmuştu. İşte detaylar...

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