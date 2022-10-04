2008 yılında Emre Altuğ ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat dünyaya getiren ünlü manken, 2015 yılında şarkıcı eşi ile boşanmıştı. Eski eşler geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla günlerce konuşulmuştu. Yedi yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin, 2015 yılında boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için yeni sevgilileriyle 'görüntü vermeme' sözleşmesi yaptığı ortaya çıktı. Sözleşmedeki tazminat detayı da dikkat çekti.