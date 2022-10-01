Emre Altuğ ’arkadaş değiliz’ demişti Çağla Şıkel’le sevgili sözleşmesi ortaya çıktı! Eski eşler birbirine tazminat maddesi koydu

"SERT BİR MANEVRA YAPIP, ÇOCUKLARI ÖN PLANDA TUTTUK"

Emre Altuğ, sözlerine; "Bir de şu var 10 sene bütün programınızı birini düşünerek yapmışsınız. Alışkanlıktan kurtulmak bile 6 ay alıyor. Fakat biz orada sert bir manevra yapıp çocukları ön planda tuttuk. Yani çocukların bundan etkilenmemesini sağladık. Aynı sokakta oturuyoruz biz. Dolayısıyla çocuklar yan eve geçiyorlar gibi hissetsinler istedi. Zaten boşanmayı öyle açıkladım. Çocuklara 'İki odanız var, iki oda da oyuncaklarınız var' dedi. Bizim kafamız böyle bastı. Dolayısıyla çocuklar hiçbir sıkıntı yaşamadılar" diye devam etti.