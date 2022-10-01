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Haberler Magazin Emre Altuğ 'arkadaş değiliz' demişti Çağla Şıkel'le sevgili sözleşmesi ortaya çıktı! Eski eşler birbirine tazminat maddesi koydu

Emre Altuğ 'arkadaş değiliz' demişti Çağla Şıkel'le sevgili sözleşmesi ortaya çıktı! Eski eşler birbirine tazminat maddesi koydu

2008 yılında Emre Altuğ ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evlat dünyaya getiren ünlü manken, 2015 yılında şarkıcı eşi ile boşanmıştı. Eski eşler geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un evlilikleri üzerine yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelmiş ve küçük oğulları Uzay'ın annesinin odasıyla ilgili anısıyla günlerce konuşulmuştu. Yedi yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin, 2015 yılında boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için yeni sevgilileriyle 'görüntü vermeme' sözleşmesi yaptığı ortaya çıktı. Sözleşmedeki tazminat detayı da dikkat çekti.

01.10.2022 09:28 - Son Güncelleme: 01.10.2022 09:28
Emre Altuğ ’arkadaş değiliz’ demişti Çağla Şıkel’le sevgili sözleşmesi ortaya çıktı! Eski eşler birbirine tazminat maddesi koydu

Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015'te boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor. Yedi yıllık evliliklerini 2015 senesinde noktalayan manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, örnek bir aile oldu. Boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, örnek anne-baba olarak gösterilmeye devam ediyor.

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Emre Altuğ ’arkadaş değiliz’ demişti Çağla Şıkel’le sevgili sözleşmesi ortaya çıktı! Eski eşler birbirine tazminat maddesi koydu

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan ve son olarak 'Güldür Güldür Show'da izleyici karşısına çıkan Emre Altuğ, haziran ayında Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

Emre Altuğ ’arkadaş değiliz’ demişti Çağla Şıkel’le sevgili sözleşmesi ortaya çıktı! Eski eşler birbirine tazminat maddesi koydu

ESKİ EŞİYLE İLETİŞİMİNİ ANLATTI

Çağla Şıkel ile ilişkisiyle ilgili Armağan Çağlayan'ın "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine Altuğ konuştu.

Emre Altuğ ’arkadaş değiliz’ demişti Çağla Şıkel’le sevgili sözleşmesi ortaya çıktı! Eski eşler birbirine tazminat maddesi koydu

Ünlü şarkıcı, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değil onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak " dedi.

Emre Altuğ ’arkadaş değiliz’ demişti Çağla Şıkel’le sevgili sözleşmesi ortaya çıktı! Eski eşler birbirine tazminat maddesi koydu

"SERT BİR MANEVRA YAPIP, ÇOCUKLARI ÖN PLANDA TUTTUK"

Emre Altuğ, sözlerine; "Bir de şu var 10 sene bütün programınızı birini düşünerek yapmışsınız. Alışkanlıktan kurtulmak bile 6 ay alıyor. Fakat biz orada sert bir manevra yapıp çocukları ön planda tuttuk. Yani çocukların bundan etkilenmemesini sağladık. Aynı sokakta oturuyoruz biz. Dolayısıyla çocuklar yan eve geçiyorlar gibi hissetsinler istedi. Zaten boşanmayı öyle açıkladım. Çocuklara 'İki odanız var, iki oda da oyuncaklarınız var' dedi. Bizim kafamız böyle bastı. Dolayısıyla çocuklar hiçbir sıkıntı yaşamadılar" diye devam etti.

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