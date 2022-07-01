EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan yeni dizi! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosu tam liste!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerini alacak. Oktay Kaynarca'nın yapımcılığını üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. Şampiyonlar ligi gibi bir kadro ile ekranlarda fırtınalar estirmesi beklenen dizi Eylül ayında ATV'de yayınlanacak. Merakla beklenen diziyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu belli oldu. Kadroda ağızları açık bıraktıracak oyuncular yer alıyor.

BEN BU CİHAZA SIĞMAZAM KADROSU ORTAYA ÇIKTI!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ilgili flaş gelişme! EDHO'nun yerini alacağı konuşuan dizinin oyuncuları arasında kimler var gelin hep birlikte bakalım...

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolünde Pelin Akil ve Oktay Kaynarca yer alıyor.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu da Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinde kamera karşısına geçecek.

KARAKTERİN ADI 'CEZAYİR' OLDU

Dizi ismini Nesimi'nin bir şiirinden alıyor. Yusuf Alp ve Alican Yaraş'ın senaryosunu kaleme aldığı dizide ünlü oyuncu Cezayir karakteriyle ekranlarda olacak.

BEN BU CİHAZA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Pelin Akil (Firuze), Ragıp Savaş (Atakan), Değer Alp (Canan), Pelin Uluksar (Süheyla), Aslı Sevi (Azade), Melisa Duru Ünal (Mercan), Ebru Özkan (Leyla), Işıl Yücesoy (Gülendam), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Mina Derman (Suna), Eren Vurdem (Azamet), Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), İnanç Konukçu (Ethem), Ömer Kurt (Kerim), Ziya Kürküt (Bekir), Burcu Binici (Meltem), Ahmet Yıldırım (Cafer), Umut Mirza (Necip) ve Selçuk Kılıç (Birkan) gibi isimler yer alacak.