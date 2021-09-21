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EDHO şimdiden coşageldi! Akasya Durağı'nın efsane ismi geliyor! Uğur Yücel’den sonra Levent Ülgen hamlesi

EDHO şimdiden coşageldi! Akasya Durağı'nın efsane ismi geliyor! Uğur Yücel’den sonra Levent Ülgen hamlesi
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7. sezonda bomba olaylarla ekranlarda olmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çekimleri bu ayın sonunda başlıyor. Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı'nın efsane ismi olan Levent Ülgen dizinin yapım şirketiyle el sıkıştı. Ayrıca Tufan Reis karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda dizinin kadrosunda ayrılacak ve Yargı dizisiyle yoluna devam edecek.


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