EDHO oyuncularından Sabina Toziya paylaşımları! Oktay Kaynarca ağlattı: Anneler ölmez, bir an önce iyileş Sabina...

EDHO 179. bölümde Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 3 hafta aradan sonra Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edilmesi ve acilen ameliyata alınması nedeniyle değişen senaryo son hali ile önceki akşam izleyicileri Atv ekranlarına kilitledi. 74 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya'ya EDHO oyuncularından, 'Çabuk iyileş, dualarımız seninle...' paylaşımları geldi. Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın annesi rolünü canlandıran Sabina Toziya'nın sağlık durumu merak edilirken, Oktay Kaynarca'dan gelen paylaşım takipçilerini duygulandırdı. İşte EDHO oyuncularının Sabina Toziya mesajları...

EDHO 179. bölümde Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü izleyicilere duygusal anlar yaşattı. 3 hafta aradan sonra Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edilmesi ve acilen ameliyata alınması nedeniyle değişen senaryo son hali ile önceki akşam izleyicileri Atv ekranlarına kilitledi. 74 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya'ya EDHO oyuncularından, 'Çabuk iyileş, dualarımız seninle...' paylaşımları geldi. Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın annesi rolünü canlandıran Sabina Toziya'nın sağlık durumu merak edilirken, Oktay Kaynarca'dan gelen paylaşım takipçilerini duygulandırdı. İşte EDHO oyuncularının Sabina Toziya mesajları...