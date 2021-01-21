Haberler Video Magazin Videoları Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu...

Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu...

Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu...
21.01.2021 13:45
Ana Sayfa 05:07
Faiz kararı piyasalara nasıl...
Ana Sayfa 02:15
Ozan Güven hakim karşısına...
Ana Sayfa 09:04
Balıkçılar hamsi için o...
Ana Sayfa 01:03
Kan donduran görüntü!...
Ana Sayfa 03:24
Vaniköy Camii'ndeki yangın...
Ana Sayfa 04:34
Bağdat'ta patlama! Çok sayıda...
Ana Sayfa 06:41
Balkona sakladığı altınlarla...
Ana Sayfa 01:20
Bilim Kurulu sonrası kritik...
Ana Sayfa 00:44
Melania Trump öyle bir elbise...
Ana Sayfa 07:49
Kuruluş Osman'da yüreklere...
Ana Sayfa 00:29
Terim'den bağış kampanyasına...
Ana Sayfa 12:09
Osman Bey ve Alpleri Bizans...

Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.Güven, bugün görülecek olan davada ilk kez hakim karşısına çıkacak. Deniz Bulutsuz, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.


Ozan Güven hakim karşısında! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden dayakçı Ozan Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu... Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitmişti. Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve hakaret suçlarından hapis talebiyle yargılanması istenen Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor.

Magazin Videoları