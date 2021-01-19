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Koronavirüs aşısı olan Nusret Gökçe Instagram'dan o anları paylaştı!

Koronavirüs aşısı olan Nusret Gökçe Instagram'dan o anları paylaştı!
19.01.2021 13:36
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Pirzola yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve tepki alan sosyetik kasapçı Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından ! "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" notuyla paylaşan Nusret Gökçe, Saltbae (Tuzlama) hareketiyle adını tüm dünyaya duyurdu. İşte son dönemde skandal paylaşımlara imza atan Nusret Gökçe'nin koronavirüs aşısı olduğu o anlar...


Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Aşıyı Dubai'de olan Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" ifadelerini kullandı.

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