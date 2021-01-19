Pirzola yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve tepki alan sosyetik kasapçı Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından ! "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" notuyla paylaşan Nusret Gökçe, Saltbae (Tuzlama) hareketiyle adını tüm dünyaya duyurdu. İşte son dönemde skandal paylaşımlara imza atan Nusret Gökçe'nin koronavirüs aşısı olduğu o anlar...

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Aşıyı Dubai'de olan Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" ifadelerini kullandı.