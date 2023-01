Eda Taşpınar'dan cami içinde provokatif paylaşımına soruşturma

Tasarımcı Eda Taşpınar, Sultanahmet'te bulunan Four Seansons otelinin içerisinde yer alan ve dışarıdan kimsenin giremediği Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde büyük bir skandala imza attı.





PROVOKATİF PAYLAŞIMA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İslam'da kutsal olan bir mekanda kameralara uygunsuz bir şekilde poz veren Taşpınar, cami içerisinde çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldıran Taşpınar'a tepkiler çığ gibi büyüdü.



"SOYTARI"

Provokatif paylaşıma tepki gösteren bir sosyal medya kullancısı, "Camide yarı çıplak poz veren Eda Taşpınar, çığ gibi tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı! Soytarı." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI ÖZÜR DİLEMEDİ PROFİLİ YORUMLARA KAPATTI

Eda Taşpınar Müslümanların ibadethanesinde yaptığı provokasyon sonrası herhangi bir özür dilemedi. Aksine paylaşımı kaldıran Taşpınar, hesabındaki gönderileri yorumlara kapattı.





"TİYNİYETİ BOZUK ARSIZLAR"

Skandal paylaşımına tepki gösteren bir sosyal medya kullancısı ise Taşpınar'ı yerden yere vurdu. "Elin yabancısı camilere girerken erkekleri bile şortlarının üzerine kadınlar için konulan etekleri giyiyor" diyerek Taşpınar'a tepki gösteren isim, "Bizdeki bu Eda Taşpınar gibi beynamazlar da camiye gidip mihrabın önünde bacak ayırıyor. Tiyniyeti bozuk arsızlar." dedi.









SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eda Taşpınar'ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatıldığı açıklandı.

TARİHİ MEKAN

Öte yandan caminin tarihiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Avukat Serra Tuğba Genç, mekanın tarihiyle ilgili dikkat çeken bilgiler verirken Taşpınar'a tepki gösterdi.

Mekanın daha önce Tarihi Sultanahmet Cezaevi olarak hizmet verdiğini belirten Genç, "#FourSeasonsSultanahmet olan Dersaadet Tevkifhânesi aslında her köşesiyle tarih, hikâye işli. Ama değerin kadrini değer bilir misâli, ne bu çeşmenin takdirini,ne o caminin adabını bilmeyenler ücret-i mukabil hoyratça davranıp cehlini fotoğraf çekerek sergileyebiliyor. #EdaTaşpınar" dedi.









"OTEL İÇİNDE GÖREVLİLERİN BİLGİSİ OLMADAN O KARENİN ÇEKİLME İHTİMALİ OLAMAZ"

Oteli ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları da paylaşan Genç, "O gün oraya gittiğimde İstanbul'un müzesi olması gerektiğini not düşmüştüm. Otel içinde görevlilerin bilgisi olmadan o karenin çekilme ihtimali olamaz; camiye giriş alanı görüşten kopuk değil. Namaz kılınan yere ayakkabı ve o şekilde poz saygısızlık ötesi!" ifadelerini kullandı.





BU SAYGISIZLIK EDA TAŞPINAR'INDIR







Otel görevlilerinden izin almadan böyle bir fotoğrafın çekilemeyeceğine dikkat çeken Genç, "Hani şair der ya; "harîm-i namusun Yabancı ökçeler altında çiğnenip dursun!" Bu saygısızlık Eda Taşpınar'ındır; ama o alanda bir kez kahve içen bilir ki mescidi sorup ayakkabılarıyla ve pozuyla çiğneyerek girerken otel görevlileri görmemiş yahut da vebalden hissesiz olamazlar." diyerek Taşpınar'a tepki gösterdi.



FİLMLERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Caminin yer aldığı mekanın Tarihi Sultanahmet Cezaevi olduğu ortaya çıkarken yapı 1973 yapımı Çaresizler filmine de ev sahipliği yapmıştı.

SULTANAHMET CEZAEVİ'NİN TARİHİ

İstanbul'un bilinen en eski merkezlerinden biri olan tarihi yarımadada bulunan Sultanahmet Cezaevi, günümüzden neredeyse 4 bin yıl öncesine denk gelen yerleşim izlerinin olduğu düşünülmektedir. Bahsi geçen parsel Konstantinius döneminde inşa edilmeye başlanarak Büyük Saray (Palatium Magnum) yerleşme alanı içinde bulunmaktadır. 11. yüzyıla kadar genişlemesi süren sarayın 100 bin m2'lik alanı kapladığı bilinmektedir. Yapı, 22 dönüm büyüklüğündedir. Ayasofya Müzesi'nin güney doğusunda yer alan yapının kuzey doğusunda Topkapı Sarayı, güney batısında İshak Paşa Cami, kuzey batısında Haseki Hamamı bulunmaktadır. Yapı inşa edildikten sonra ilk olarak 1877 yılında Meclis-i Mebusan olarak kullanıma başlamıştır.

İlerleyen tarihlerde önce Adliye Nezareti daha sonraları Adliye Sarayına tahvili sağlanmıştır. 1916 - 1918 yılları arasında Türk neo-klasik üslup ile inşa edilen yapı, İstanbul'da çağdaş anlamdaki ilk yapı örneğidir. 1982 yılına kadar yapı cezaevi olarak kullanımına devam etmiştir. 1000 kişilik kapasiteye sahiptir. Kadınlar ve çocuklar için bünyesinde ayrı bölümleri mevcuttur. Birbiri ile bağlantılı olan birçok bloktan oluşan yapı, Türk neo-klasik tarzda tasarlanarak yığma sistem ile inşa edilmiştir. Bahsi geçen binalar bodrum kat olmak üzere bir kısmı bir, bir kısmı iki katlı olacak şekilde uygulanmıştır. Yapının iç mekanlarını başlıca; idari birimler, revir, koğuş, hücre alanı, ıslak hacim, mutfak alanı ve avlu oluşturmaktadır. Bloklardan güneybatı kısmında idari bölümler, batı kısmı olan Tevkifhane Sokağı'nda ana giriş, kuzeybatısında da koğuşlar bulunmaktadır. Türk edebiyatının şair ve yazarlarında olan; Nazım Hikmet, Can Yücel, Necip Fazıl, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Vedat Türkali gibi birçok isim cezaevinde yatmıştır.

İşgal yıllarında inşa edilmiş Tarihi Sultanahmet Cezaevi 1982 yılına kadar işlevini sürdürmüştür. Yapının bulunduğu parsel (Sultanahmet, 67 pafta, 58 ada, 1 ve 2 parsel) Turizm Bakanlığı'ndan kiralanarak 21 Mayıs 1991 tarihinde yapı ve çevresinin rölevesi hazırlanarak konaklama tesisi için restorasyonuna onay alınmıştır. Daha sonra gerekli belgeler dahilinde 31.12.1992 tarihinde yapım izni alınmıştır. Alınan izinler doğrultusunda yapıdaki orijinal olmayan eklemelerin belirlenerek restorasyon projesi hazırlanmıştır. Anıtlar kurulunun 13012 nolu kararında yapının cephesinin korunarak iç mekânlarda istenilen planlamaların yapılmasına karar verilmiştir. Taşınmaz Kültür Varlığı ile bezenmiş bölgede bulunan cezaevi binasının, konaklama tesisine dönüşüm projesi ile uzun vadede güvenilir ve alınan kararlara sadık kalınması beklenen işletme süresinde Kanada kökenli Four Seasons grubu ile anlaşmaya varılmıştır. 1991 - 1996 seneleri arasında yapının restorasyonu tamamlanarak otel olarak kullanıma hizmet vermeye başlamıştır. Yapı grubu, şu an Four Seasons Otel olarak işlev vermektedir.