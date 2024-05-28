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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 18:36 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 18:35

Sette Şok! Demet Evgar'ın asistana küfrettiği iddiası gündemi salladı! | VİDEO SON DAKİKA VİDEOLARI

Bahar dizisinin sevilen yıldızı Demet Evgar, sahne süresi tartışması sırasında yönetmen asistanına küfür ettiği iddiasıyla gündemde. Detaylar videomuzda!

Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerle başrolü paylaşan Demet Evgar hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, hakkında çıkan ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

16. bölümüyle sezon arası verecek olan dizinin başrolü olan Evgar hakkında 'Aramızda Kalmasın' programında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

'KÜFÜR ETTİ' İDDİASI!
Söylenenlere göre; başarılı oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde kendi sahne süresi ile ilgili soru soran yönetmen asistanına sesini yükseltti ve ardından küfür içeren bir konuşma yaptı.

SET PAYDOS EDİLDİ
Asistan, Evgar'ın kendisine küfür etmesinin ardından konuyu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a taşıdı.

Yönetmen ise ekibinden birine yapılan bu saygısızlığı kabul etmeyeceğini söyleyerek seti paydos etti.

Yönetmen aynı zamanda, Evgar'ın özür dilemediği takdirde setin başlamayacağını da belirtti. Bunun üzerine başrol oyuncusunun ağlayarak af dilediği öne sürüldü.

"ŞUBAT'TAN BERİ DEVAM EDİYOR"

Müge Dağıstanlı, ortaya çıkan iddialar hakkında "Bu sorun Şubat'tan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi, kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi" dedi.

Demet Evgar ise hakkında çıkan iddialara karşı henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

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