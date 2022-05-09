Ecem Erkek’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı Güldür Güldür'ün Naime’si meğer Behzat Ç. dizisinin yıldızıyla...

Ecem Erkek'in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Hayat Sırları dizisiyle ilk televizyon deneyimini yaşayan Ecem Erkek, kariyerindeki asıl sıçrayışı kadrosunda Onur Buldu, Giray Altınok, Alper Kul, Meltem Yılmazkaya, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show ile yaşadı. Eğlence programında canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, oyunculuğuyla beğeni toplarken özel hayatıyla da dikkat çekti. Erkek'in tek celsede boşandığı eski eşinin Behzat Ç. dizisinde rol alan ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Bakın Ecem Erkek'in eski eşi hangi ünlü oyuncuymuş...