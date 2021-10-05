Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı dinle! Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları olayı nedir?

Instagram'da 1.1 milyon takipçisi olan ve Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in attığı mesajları sosyal medya hesabından ifşa etti. Ronay mesajlarla birlikte ses kayıtlarını da tek tek paylaştı. Ece Ronay açıklamasında "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir." ifadeleri kullandı. Bu gelişme sonrası Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı dinle hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları olayı nedir? İşte olaya dair tüm detaylar...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" cümlelerini içeren mesajlar attı.