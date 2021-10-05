Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı dinle! Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları olayı nedir?

Instagram'da 1.1 milyon takipçisi olan ve Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in attığı mesajları sosyal medya hesabından ifşa etti. Ronay mesajlarla birlikte ses kayıtlarını da tek tek paylaştı. Ece Ronay açıklamasında "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir." ifadeleri kullandı. Bu gelişme sonrası Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı dinle hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları olayı nedir? İşte olaya dair tüm detaylar...
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" cümlelerini içeren mesajlar attı.
Mehmet Ali Erbil'in mesajları karşısında şaşkına dönen Ronay ise "Mehmet Ali bey tabi ki de böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bu ne demek böyle inanamıyorum. Başkasına yazdınız sanırım. Nasıl bir üslup şok içindeyim" diyerek cevap veriyor.
İŞTE ECE RONAY'IN PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay, böyle isyan etti:
Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte.