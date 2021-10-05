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    • Magazin
    • 05.10.2021 13:50
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    • 05.10.2021 13:50
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    Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı dinle! Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları olayı nedir?

    Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı dinle hakkında araştırmalar son saatlerde artışa geçti. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in WhatsApp'tan kendisine attığı mesajları tek tek paylaştı. 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in attığı mesajlar büyük tepki topladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ece Ronay açıklamasında, "Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" ifadelerini kullandı. Peki, Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı ve Mehmet Ali Erbil mesajları ifşa olayı nedir? İşte merak edilenler...

    Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e taciz suçlaması

    Instagram'da 1.1 milyon takipçisi olan ve Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in attığı mesajları sosyal medya hesabından ifşa etti. Ronay mesajlarla birlikte ses kayıtlarını da tek tek paylaştı. Ece Ronay açıklamasında "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir." ifadeleri kullandı. Bu gelişme sonrası Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ses kaydı dinle hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, Mehmet Ali Erbil ifşa mesajları olayı nedir? İşte olaya dair tüm detaylar...

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

    Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" cümlelerini içeren mesajlar attı.

    Mehmet Ali Erbil'in mesajları karşısında şaşkına dönen Ronay ise "Mehmet Ali bey tabi ki de böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bu ne demek böyle inanamıyorum. Başkasına yazdınız sanırım. Nasıl bir üslup şok içindeyim" diyerek cevap veriyor.

    İŞTE ECE RONAY'IN PAYLAŞIMI

    Sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay, böyle isyan etti:

    Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte.

        Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun.

        MEHMET ALİ ERBİL'İN AÇIKLAMASI

        Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak söz konusu iddiayı yalanladı.

        Erbil, şunları kaydetti:

        "Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim. Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu ben biliyor.

        Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı? Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye onu ben yazmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi instagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım."
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